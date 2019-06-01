Городской портал «Фонтанка.ру» совместно с компанией «Магистраль Северной столицы» подарили Петербургу ЗСД Фест — уникальный забег, полумарафон и велопарад по центральной части Западного скоростного диаметра. Это уникальная возможность рассмотреть Петербург с нового ракурса, не пролетая по ЗСД на автомобиле со скоростью 100 км/ч. Событие проходит при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга.
В ЗСД Фонтанка Фест этого года примут участие 10 тысяч человек - 2500 бегунов и 7500 вело. География фестиваля более 100 городов России и мира. С нами бегут и едут Амстердам, Москва, Южно-Сахалинск, Минск, Севастополь, Екатеринбург, Казань, Барнаул.
22 мая бегуны смогут выбрать дистанцию 10 километров или полумарафон, велопарад пройдет от стартового городка у гипермаркета О'КЕЙ на Богатырском проспекте, 42. до съезда на набережную Екатерингофки. Событие приурочено ко Дню рождения Санкт-Петербурга и пройдет в рамках празднования Дня города.
Фестиваль будет организован с соблюдением санитарных норм предосторожности и мер противодействия распространению вируса COVID-19, рекомендованных соответствующими службами.
В третьем по счету фестивале здорового образа жизни —ЗСД Фонтанка Фест примет участие рекордное количество корпоративных команд. Рассказываем о каждой из них.
ЗСД Фонтанка Фест всегда был отличным способ сплотить команду. Совместное занятие спортом на трассе, где в любой другой день невозможно просто так остановиться и насладиться красотами Петербурга — лучший тимбилдинг. И в этот раз таких команд будет много, как никогда.
«Команда прогресса»
Сотрудники «Газпром нефти» и восьми вузов Петербурга – 407 человек
«Магистраль северной столицы»
310 человек
Setl Group
200 человек
«Силовые машины»
100 человек
Кроме того, в забеге и велопараде примут участие дружные команды:
«Фонтанка.ру»
О'КЕЙ;
Группа Эталон;
РСТИ (Росстройинвест);
Самокат;
Питер FM;
Таксовичкоф;
Объединение строителей Санкт-Петербурга;
ВКонтакте;
Си-Проджект;
АО "СЭП";
ППО «Теплосеть СПб.
«Команда прогресса»
В этом году в ЗСД Фонтанка Фест участвует сборная «умников и умниц» Северной столицы. Это «Команда прогресса», которая объединила молодых ученых из «Газпром нефти» и 8 вузов Петербурга. В ее составе — 407 талантливых студентов, докторов и кандидатов наук, лауреатов международных конкурсов и научных премий. Это учащиеся и преподаватели СПбГУ, СПбПУ, ИТМО, ЛЭТИ, СПбГТИ (ТУ), ГУАП, СПбГМТУ, ИХС РАН, а также ученые из технологического кластера «Газпром нефти».
Идея такого флешмоба – показать новые лица петербургской науки, активную жизненную позицию молодых ученых и инженеров, а также возрождение престижа и популярности профессии ученого в Петербурге.
Инициатива создания в Петербурге спортивной «Команды прогресса» принадлежит «Газпром нефти» - компания делает ставку на привлечение талантливых кадров уже на этапе их обучения в вузах. «Газпром нефть» является одним из ключевых работодателей города. Ежегодно практику и стажировку в «Газпром нефти» проходят около 200 студентов петербургских вузов — по статистике, каждый пятый из них после выпуска приходит на работу в компанию. В 2020 г. «Газпром нефть» также в очередной раз признана самым популярным работодателем страны по оценке соискателей портала HeadHunter.
В этом году исполняется 10 лет с момента переезда «Газпром нефти» в Северную столицу. За это время в городе была создана экосистема научных и инженерных центров «Газпром нефти», которые работают в коллаборации с вузами. Созданные в результате такого партнерства технологии имеют широкую географию применения – от Арктики до нефтепромыслов Ближнего Востока. В частности, благодаря проекту петербургских разработчиков «Газпром нефть» добыла первую в мире нефть, найденную с помощью искусственного интеллекта.
Тренировка ученых СПбГУ из «Команды прогресса»
Setl Group
«Команда Setl Group – постоянный участник фестиваля «ЗСД-Фонтанка Фест». В предыдущие годы наши сотрудники добивались исключительного успеха на этой уникальной трассе, и мы хотим продолжить историю побед. Не в принципах нашей компании сбавлять темп или снижать планку, поэтому мы будем снова стремиться только к самым высоким результатам» .
«Силовые машины»
Андрей Ткачев, директор спортивного клуба АО «Силовые машины»:
«Взгляд на мир поразительно меняется, когда постоянное движение превращается в стиль жизни. Пожалуй, этот лозунг подходит, как никакой другой. Для нашей компании участие в ЗСД Фонтанка Фест, это не просто соревнование, это праздник спорта, единение коллектива, прекрасные виды города и счастливые улыбки участников. Во время таких мероприятий работники знакомятся друг с другом, открывают для себя новые горизонты, что в дальнейшем помогает достигать больше в работе на предприятии».
О'КЕЙ
«Для команды О'КЕЙ участие в забеге и велопараде в рамках фестиваля «ЗСД Фонтанка Фест», уже стало доброй традицией. С каждым годом все больше сотрудников хотят принимать участие. Наша команда собирается вместе, чтобы зарядится энергией спорта и хорошо провести время с коллегами. Правильное питание, занятия спортом и положительные эмоции – основные принципы поддержания здорового образа жизни, которые преследуют и в нашей компании. Мы также отмечаем рост покупателей, которые придерживаются принципов ЗОЖ и разделяем их интересы, предлагая им качественные и свежие продукты».
Группа «Эталон»
«Команда Группы «Эталон» регулярно принимает участие в городских спортивных мероприятиях. Для нас это ещё один прекрасный повод встретиться вместе и провести время с пользой. А ЗСД Фест - это ещё и уникальная возможность для всех жителей и гостей города увидеть Северную столицу с необычного ракурса, такой шанс выпадает только раз в году!»
РСТИ (Росстройинвест)
В этом году холдингу «РСТИ» исполнилось 20 лет. Это возраст молодости, смелых надежд, амбициозных планов... Мы, росстройинвестовцы, чувствуем себя отлично и готовы к любым марафонам – как в работе, так и в спорте.
Туркин Федор, председатель Совета директоров холдинга РСТИ: «Это мероприятие - это поток позитивной энергии. Оно привлекает множество заряженных и интересных людей. Таким образом количество людей, интересующихся спортом растет. А нам это необходимо, ведь мы должны быть здоровыми и счастливыми».
«Самокат»
Один из партнёров ЗСД Фонтанка Фест — Самокат, онлайн-магазин с доставкой за 15 минут. Ребята выручают, когда внезапно закончилось молоко, захотелось свежих фруктов или чипсов к сериалу: не придётся идти в магазин самому и нести тяжёлые пакеты домой.
На площадке рядом с финишем вы найдёте корнер от Самоката: там можно будет попробовать продукты частной марки, сделать классное фото на память и получить подарки. Кстати, они и сами впервые участвуют в марафоне: собрали две корпоративные команды — и для забега, и для велогонки.
ПИТЕР FM
«Для участия в главном забеге Петербурга мы создали свою собственную школу бега. Основная цель заключалась в том, чтобы популяризировать здоровый образ жизни и на собственном примере показать, что начать бегать может каждый. В состав команды Питер FM включены ведущие утреннего шоу Оля Богданова и Алексей Данков, все остальные участники – энтузиасты разного уровня физической подготовки, ранее никогда не бегавшие. За месяц каждый из них прошёл подготовительный курс под чутким руководством профессионального тренера и теперь абсолютно точно готов преодолеть дистанцию в 10 км».
«Таксовичкоф»
«Для команды «Таксовичкоф», как и для тысяч горожан и гостей города, участие в ЗСД Фонтанка Фест – это еще одна возможность признаться Петербургу в любви и восхититься его красотами не из окна автомобиля, а стоя на главной магистрали Северной столицы. Мы хотим, чтобы настроение всех участников велопарада было на подъеме независимо от результатов заезда. Для этого – подготовили приятные бонусы: возможность доехать до финиша на минивэне «Таксовичкоф» с велосипедом бесплатно, если силы оставили на трассе. А после её прохождения – уехать домой, сэкономив на оплате транспортировки железного коня».
Объединение строителей Санкт-Петербурга
Партнер маршрута рассказывает об архитектурных объектах, которые участники смогут увидеть с нашей трассы. Новый Петербург – новые эмоции!
Напомним, что на территории фестиваля запрещено проводить различные рекламные и политические акции, раздавать и продавать продукцию рекламно-сувенирного, политического и религиозного характера (включая плакаты, листовки, буклеты, брендированную одежду, бейсболки и т. д.). Участие команд в брендированной одежде (экипировка, футболки, бейсболки, значки, наклейки, флаги и т. д.) согласовывается заранее с Оргкомитетом. Все команды, не прошедшие согласование, не будут допущены на мероприятие.
В случае нарушения правил, препятствия проведения велопарада, организаторы и судейская бригада имеют право дисквалифицировать участника.