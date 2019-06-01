В этом году в ЗСД Фонтанка Фест участвует сборная «умников и умниц» Северной столицы. Это «Команда прогресса», которая объединила молодых ученых из «Газпром нефти» и 8 вузов Петербурга. В ее составе — 407 талантливых студентов, докторов и кандидатов наук, лауреатов международных конкурсов и научных премий. Это учащиеся и преподаватели СПбГУ, СПбПУ, ИТМО, ЛЭТИ, СПбГТИ (ТУ), ГУАП, СПбГМТУ, ИХС РАН, а также ученые из технологического кластера «Газпром нефти».



Идея такого флешмоба – показать новые лица петербургской науки, активную жизненную позицию молодых ученых и инженеров, а также возрождение престижа и популярности профессии ученого в Петербурге.



Инициатива создания в Петербурге спортивной «Команды прогресса» принадлежит «Газпром нефти» - компания делает ставку на привлечение талантливых кадров уже на этапе их обучения в вузах. «Газпром нефть» является одним из ключевых работодателей города. Ежегодно практику и стажировку в «Газпром нефти» проходят около 200 студентов петербургских вузов — по статистике, каждый пятый из них после выпуска приходит на работу в компанию. В 2020 г. «Газпром нефть» также в очередной раз признана самым популярным работодателем страны по оценке соискателей портала HeadHunter.



В этом году исполняется 10 лет с момента переезда «Газпром нефти» в Северную столицу. За это время в городе была создана экосистема научных и инженерных центров «Газпром нефти», которые работают в коллаборации с вузами. Созданные в результате такого партнерства технологии имеют широкую географию применения – от Арктики до нефтепромыслов Ближнего Востока. В частности, благодаря проекту петербургских разработчиков «Газпром нефть» добыла первую в мире нефть, найденную с помощью искусственного интеллекта.



