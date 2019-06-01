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ВСЕ ПРО ЗСД ФОНТАНКА ФЕСТ- 2021
ВСЁ О ЗСД ФОНТАНКА ФЕСТ-2021
ЗСД Фонтанка Фест
Новый Петербург – новые эмоции
партнер маршрута
Фестиваль ЗСД Фонтанка Фест — это уникальная возможность рассмотреть Петербург с нового ракурса, не пролетая по ЗСД на автомобиле со скоростью 100 км/ч. С трассы открываются невероятные виды на залив и новые архитектурные достопримечательности: стадион «Газпром Арена», Лахта-центр, современные жилые комплексы и белоснежные вантовые мосты, которые формируют совершенно иной, непривычный облик Северной столицы.

Партнер маршрута ЗСД Фест — Объединение строителей Санкт-Петербурга — приглашает на виртуальную экскурсию по участку ЗСД, который 22 мая* c 14.00 до полуночи станет местом не только спортивных состязаний, но и неповторимой фотозоны для всех участников.

Выйти на центральный участок ЗСД может каждый (старше 16 лет — велосипедисты, бегуны — 18+) зарегистрировавшийся на официальном сайте события.

*22 мая — при условии отсутствия ограничений на проведение массовых мероприятий.
Фестиваль будет организован с соблюдением санитарных норм предосторожности и мер противодействия распространению вируса COVID-19, рекомендованных соответствующими службами.
Фестиваль ЗСД Фонтанка Фест — это уникальная возможность рассмотреть Петербург с нового ракурса, не пролетая по ЗСД на автомобиле со скоростью 100 км/ч. С трассы открываются невероятные виды на залив и новые архитектурные достопримечательности: стадион «Газпром Арена», Лахта-центр, современные жилые комплексы и белоснежные вантовые мосты, которые формируют совершенно иной, непривычный облик Северной столицы.

Партнер маршрута ЗСД Фест — Объединение строителей Санкт-Петербурга — приглашает на виртуальную экскурсию по участку ЗСД, который 22 мая* c 14.00 до полуночи станет местом не только спортивных состязаний, но и неповторимой фотозоны для всех участников.

Выйти на центральный участок ЗСД может каждый (старше 16 лет — велосипедисты, бегуны — 18+) зарегистрировавшийся на официальном сайте события.

*22 мая — при условии отсутствия ограничений на проведение массовых мероприятий.
Фестиваль будет организован с соблюдением санитарных норм предосторожности и мер противодействия распространению вируса COVID-19, рекомендованных соответствующими службами.
Кликни на объект,
чтобы узнать больше
Объединение строителей Санкт-Петербурга - первая региональная саморегулируемая организация в России. За годы своей деятельности объединение зарекомендовало себя как надежная, ведущая петербургская СРО.

Сегодня в состав СРО А «Объединение строителей СПб» входят более 900 строительных компаний Санкт-Петербурга. Статус строительной саморегулируемой организации объединение получило в апреле 2009 года (регистрационный номер СРО-С-003-22042009). Также в апреле 2009 года объединение выдало первые допуски СРО. Ежегодно компаниями - членами ассоциации строится более 80% жилой и коммерческой недвижимости Санкт-Петербурга, а оборот компаний составляет около 150 млрд рублей.

Помимо обеспечения компаний – членов объединения допусками к строительным работам, задачами ассоциации сегодня являются: формирование и проведение в жизнь скоординированной политики в области строительного бизнеса, представительство и защита законных интересов своих членов в органах государственной власти, взаимодействие с монополистами города, разработка основ технического регулирования в строительстве и многое другое.
До встречи на Фестивале!
Кликни на объект,
чтобы узнать больше
Объединение строителей Санкт-Петербурга - первая региональная саморегулируемая организация в России. За годы своей деятельности объединение зарекомендовало себя как надежная, ведущая петербургская СРО.

Сегодня в состав СРО А «Объединение строителей СПб» входят более 900 строительных компаний Санкт-Петербурга. Статус строительной саморегулируемой организации объединение получило в апреле 2009 года (регистрационный номер СРО-С-003-22042009). Также в апреле 2009 года объединение выдало первые допуски СРО. Ежегодно компаниями - членами ассоциации строится более 80% жилой и коммерческой недвижимости Санкт-Петербурга, а оборот компаний составляет около 150 млрд рублей.

Помимо обеспечения компаний – членов объединения допусками к строительным работам, задачами ассоциации сегодня являются: формирование и проведение в жизнь скоординированной политики в области строительного бизнеса, представительство и защита законных интересов своих членов в органах государственной власти, взаимодействие с монополистами города, разработка основ технического регулирования в строительстве и многое другое.
До встречи на Фестивале!
ЗСД Фонтанка Фест
Фестивальный городок на Богатырском проспекте,42 начнет свою работу 22 мая с 14.00. Все подробности о событии ЗДЕСЬ.
Лахта Центр
На его строительство ушло более полумиллиона кв.метров стекла. Высота - 462 метра. Самый высокий в Европе и одиннадцатый по высоте в мире.
Вантовый мост через Петровский фарватер
Зона разворота бегунов ЗСД Фонтанка Феста (5 км)
Он неразводной. Высота пилонов – 125 метров;
длина моста – 580 м, центрального пролёта – 240 метров;
подмостовой габарит по высоте – 25 м.
Вантовый мост через Корабельный фарватер
Через него проходит маршрут велопарада ЗСД Фонтанка Фест
Он неразводной. Но его пилоны сделаны наклонными, отсылая к образу разводных мостов — символа Санкт-Петербурга.
Высота пилонов – 124 метра;
длина моста – 620 м, центрального пролёта – 320 метров;
подмостовой габарит по высоте – 35 м.
Двухъярусный мост через Морской канал
Через него проходит маршрут велопарада ЗСД Фонтанка Фест.
В отличие от других мостов, он имеет сложную изогнутую форму.
длина моста – 759 м, центрального пролёта – 168 метров;
подмостовой габарит по высоте – 52 м.
Стадион «Газпром Арена»
Располагается на месте бывшего стадиона имени Кирова. Начало строительства - 2006 год по проекту японского архитектора Кисё Курокавы, который предусматривал сохранение габаритов холма и павильонов стадиона имени Кирова. Главными конструктивными решениями стало перекрытие чаши трибун раздвижной крышей диаметром 286 метров, опирающейся на 8 мачт, и выдвижное поле, позволяющее проводить нефутбольные мероприятия на бетонном основании.
Жилой комплекс «Морская набережная»
Строился «Группой ЛСР» на намывных территориях Васильевского острова, которые компания создала собственными силами. Было использовано порядка 3,0 млн. кубометров песка, а также примерно 30 000 кубометров щебня и 105 000 кубометров камня для укрепления берега залива. Теперь на территории 34 га компания строит ЖК бизнес-класса, площадь которого - около 500 тыс. кв. м. Здесь появится 47 домов, 2-километровая набережная и хвойный парк, который станет самым большим на ВО.
Жилой комплекс «Морской фасад»
Дом Группы «Эталон», где полезная площадь всех корпусов составляет 300 тысяч кв метров.
ЖК «Три ветра»
Дом Группы ЛСР, включенный в Федеральный реестр лучших практик по благоустройству, сдан в 2017 году. Состоит из трех домов – Бриз, Норте и Мистраль, включающих суммарно чуть более 750 квартир, в том числе, с панорамными видами на Финский залив. На набережной протяженностью почти 100 метров и на прилегающей к ней и жилым домам территории реализовали авторский ландшафтный дизайн-проект.
ЖК «Золотая гавань»
Дом Группы «Эталон» с 25-этажными башнями.
Элитный жилой комплекс Stockholm
Дом, построенный Setl Group на набережной Большой Невки в виде двух подков высотой от 5 до 7 этажей. Проект задуман как органичное продолжение береговой линии на стыке природного и городского ландшафтов. Гордостью проекта стала красивая набережная, которую укрепил и благоустроил девелопер.
Stockholm – один из самых титулованных петербургских проектов. В 2020 году он стал лучшей новостройкой России в номинации "Среднеэтажное строительство".

ЗСД Фонтанка Фест
Фестивальный городок на Богатырском проспекте,42. начнет свою работу 22 мая с 14.00. Все подробности о событии ЗДЕСЬ.

Лахта Центр
На его строительство ушло более полумиллиона кв.метров стекла. По сравнению с другими небоскребами планеты, этот мегапроект считается одним из самых сложных и уникальных. «Стеклянное пламя» находится в Приморском районе. Здесь расположена штаб-квартира компании «Газпром». Сейчас ведутся работы по отделке и обустройству интерьеров деловых и общественных зон.

Вантовый мост через Петровский фарватер
Зона разворота бегунов ЗСД Фонтанка Феста (5 км)
Он неразводной. Высота пилонов – 125 метров;
длина моста – 580 м, центрального пролёта – 240 метров;
подмостовой габарит по высоте – 25 м.

Вантовый мост через Корабельный фарватер
Через него проходит маршрут велопарада ЗСД Фонтанка Фест
Он неразводной. Но его пилоны сделаны наклонными, отсылая к образу разводных мостов — символа Санкт-Петербурга.
Высота пилонов – 124 метра;
длина моста – 620 м, центрального пролёта – 320 метров;
подмостовой габарит по высоте – 35 м.

Двухъярусный мост через Морской канал
Через него проходит маршрут велопарада ЗСД Фонтанка Фест.
В отличие от других мостов, он имеет сложную изогнутую форму.
длина моста – 759 м, центрального пролёта – 168 метров;
подмостовой габарит по высоте – 52 м.

Стадион «Газпром Арена»
Располагается на месте бывшего стадиона имени Кирова. Начало строительства - 2006 год по проекту японского архитектора Кисё Курокавы, который предусматривал сохранение габаритов холма и павильонов стадиона имени Кирова. Главными конструктивными решениями стало перекрытие чаши трибун раздвижной крышей диаметром 286 метров, опирающейся на 8 мачт, и выдвижное поле, позволяющее проводить нефутбольные мероприятия на бетонном основании.

Жилой комплекс «Морская набережная»
Строился «Группой ЛСР» на намывных территориях Васильевского острова, которые компания создала собственными силами. Было использовано порядка 3,0 млн. кубометров песка, а также примерно 30 000 кубометров щебня и 105 000 кубометров камня для укрепления берега залива. Теперь на территории 34 га компания строит ЖК бизнес-класса, площадь которого - около 500 тыс. кв. м. Здесь появится 47 домов, 2-километровая набережная и хвойный парк, который станет самым большим на ВО.

Жилой комплекс «Морской фасад»
Дом Группы «Эталон», где полезная площадь всех корпусов составляет 300 тысяч кв метров.

ЖК «Три ветра»
Дом Группы ЛСР, включенный в Федеральный реестр лучших практик по благоустройству, сдан в 2017 году. Состоит из трех домов – Бриз, Норте и Мистраль, включающих суммарно чуть более 750 квартир, в том числе, с панорамными видами на Финский залив. На набережной протяженностью почти 100 метров и на прилегающей к ней и жилым домам территории реализовали авторский ландшафтный дизайн-проект.

ЖК «Золотая гавань»
Дом Группы «Эталон» с 25-этажными башнями.

Элитный жилой комплекс Stockholm
Дом, построенный Setl Group на набережной Большой Невки в виде двух подков высотой от 5 до 7 этажей. Проект задуман как органичное продолжение береговой линии на стыке природного и городского ландшафтов. Гордостью проекта стала красивая набережная, которую укрепил и благоустроил девелопер.
Stockholm – один из самых титулованных петербургских проектов. В 2020 году он стал лучшей новостройкой России в номинации "Среднеэтажное строительство".
По вопросам сотрудничества:
Красавина Зоя
zoya@fontanka.ru