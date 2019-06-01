Фестиваль ЗСД Фонтанка Фест — это уникальная возможность рассмотреть Петербург с нового ракурса, не пролетая по ЗСД на автомобиле со скоростью 100 км/ч. С трассы открываются невероятные виды на залив и новые архитектурные достопримечательности: стадион «Газпром Арена», Лахта-центр, современные жилые комплексы и белоснежные вантовые мосты, которые формируют совершенно иной, непривычный облик Северной столицы.
Партнер маршрута ЗСД Фест — Объединение строителей Санкт-Петербурга — приглашает на виртуальную экскурсию по участку ЗСД, который 22 мая* c 14.00 до полуночи станет местом не только спортивных состязаний, но и неповторимой фотозоны для всех участников.
Выйти на центральный участок ЗСД может каждый (старше 16 лет — велосипедисты, бегуны — 18+) зарегистрировавшийся на официальном сайте события
.*22 мая — при условии отсутствия ограничений на проведение массовых мероприятий.
Фестиваль будет организован с соблюдением санитарных норм предосторожности и мер противодействия распространению вируса COVID-19, рекомендованных соответствующими службами.