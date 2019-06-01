Объединение строителей Санкт-Петербурга - первая региональная саморегулируемая организация в России. За годы своей деятельности объединение зарекомендовало себя как надежная, ведущая петербургская СРО.



Сегодня в состав СРО А «Объединение строителей СПб» входят более 900 строительных компаний Санкт-Петербурга. Статус строительной саморегулируемой организации объединение получило в апреле 2009 года (регистрационный номер СРО-С-003-22042009). Также в апреле 2009 года объединение выдало первые допуски СРО. Ежегодно компаниями - членами ассоциации строится более 80% жилой и коммерческой недвижимости Санкт-Петербурга, а оборот компаний составляет около 150 млрд рублей.



Помимо обеспечения компаний – членов объединения допусками к строительным работам, задачами ассоциации сегодня являются: формирование и проведение в жизнь скоординированной политики в области строительного бизнеса, представительство и защита законных интересов своих членов в органах государственной власти, взаимодействие с монополистами города, разработка основ технического регулирования в строительстве и многое другое.

