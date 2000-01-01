Организаторы фестиваля
Стать партнером
При публикации фотографий необходимо указать копирайт «Фонтанка.ру».
Telegram
Скачать фото
При публикации фотографий необходимо указать копирайт «Фонтанка.ру».
Telegram
Скачать фото
Портал «Фонтанка.ру» совместно с компанией «Магистраль Северной столицы» и при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга подарили городу четвертый в истории ЗСД Фонтанка Фест — уникальный забег и велопарад по центральной части Западного скоростного диаметра. Праздник спорта и хорошего настроения прошел в Петербурге 21 мая. Рассказываем и показываем, как это было.
ВРЕМЯ РЕКОРДОВ
КОМАНДА — ЭТО СИЛА
ВЕТЕР НОВЫХ ПОБЕД. ЗАБЕГ
ПРАЗДНИК ДЛЯ ВСЕХ
ВЕЛОПАРАД ПО РАДУГЕ ЗСД
Всего лишь на один день в году едва ли не самая красивая трасса Санкт-Петербурга, Западный скоростной диаметр, останавливает автомобильное движение на центральном участке, чтобы открыть шлагбаумы для самых активных и позитивных — бегунов и велосипедистов.
ВРЕМЯ РЕКОРДОВ
Каждый ЗСД Фонтанка Фест — время новых вызовов как для организаторов события, так и для участников.
ПОДРОБНЕЕ
количество участников
12 000
ПОДРОБНЕЕ
трасса забега
21,1 км
ПОДРОБНЕЕ
корпоративных команд
27
В 2022 году полумарафон стал самым высотным в Петербурге. Трасса забега на 21,1 км проходила по обновленному маршруту — в один круг. Легкоатлеты преодолели оба вантовых моста ЗСД, включая переправу через Корабельный фарватер высотой 46 метров. Наградой отважным стали не только солидный призовой фонд, медали и подарки от партнеров фестиваля, но и потрясающие виды на Финский залив и доминанты нового Петербурга.
ЗСД Фонтанка Фест – 2022 побил собственный рекорд по количеству участников — 12 тысяч человек! Около 10 тысяч велосипедистов и почти 2 тысячи бегунов из 80 городов России и зарубежья стали участниками грандиозного спортивного праздника.
Еще один фестивальный рекорд — количество корпоративных команд и коллективов, вышедших на старты ЗСД Феста: в этом году их 27! Для сравнения: в 2021 было 18.
КОМАНДА — ЭТО СИЛА
В составе коллективов друзей и партнеров ЗСД Фонтанка Фест – 2022 объединились 500 бегунов и 1300 велосипедистов. Многие из них выходят на старты ЗСД Феста не первый год.
С первого фестиваля, конечно, участвуют команды организаторов: портала «Фонтанка.ру» и «Магистрали северной столицы». Не новички на трассе ЗСД и команды Объединения строителей СПб, «ВКонтакте», «Силовых машин», холдинга РСТИ (Росстройинвест), филиала АО «СЭП», «Теплосети», «Европы Плюс».

Настоящие друзья всех спортивных фестивалей «Фонтанки» с 2018 года — «Газпром нефть». Компания в этом году собрала одну из самых многочисленных команд «ЗСД Фонтанка Фест» — к ней по бесплатным промокодам присоединились сотни петербуржцев.

В этом году впервые на фестивале попробовали своим силы в легкой атлетике и велоспорте корпоративные команды ООО «Газпром ПХГ», ГК «КВС», «Новатэк-Усть-Луга», «СкайНэт», «Ленстройтреста», «ЦДС», «Архыз-Сервис», LiveBody, «яМайка», а также компании «Балтийский лизинг» и Политехнического университета имени Петра Великого.
Хонор Илавски, региональный директор компании О'КЕЙ:
«Я всегда выбираю самый сложный путь, поэтому сегодня побегу полумарафон. Впечатления от фестиваля с каждым годом все лучше и лучше. Еще в прошлом году я немного переживал, как все пройдет, а сейчас уже жду этот день с удовольствием. Я наслаждаюсь атмосферой. Мой любимое место на ЗСД? Если бы я стал вам говорить, что это какой-то участок над заливом, то соврал бы. Мой самый любимое место — это финиш».
Евгений Леонов, начальник отдела транспортного обеспечения и технического сопровождения лизинговых операций, капитан команды Балтийского лизинга:
«Для меня ЗСД Фонтанка Фест — это прежде всего популяризация ЗОЖ и спорта для горожан, отличная возможность размеренно проехаться по маршруту, который мы каждый день пролетаем на машине и не успеваем все самое лучшее увидеть. С ЗСД открывается прекрасная панорама на город. На самом деле при неформальном общении с коллегами мы поняли, что многие из нас собираются посетить мероприятие. Так мне в голову пришла идея, что надо это сделать коллективно. Я обратился к руководству, нас поддержали, сразу дали распоряжение готовиться — и вот мы здесь. Поэтому огромное спасибо нашему эйчару, нашему отделу маркетинга, организаторам ЗСД Фонтанка Фест, что мы здесь находимся».
Максим Пашоликов, проректор по молодежной политике и коммуникативным технологиям СПбПУ Петра Великого:
«Лично я участвую в велопараде ЗСД Фонтанка Фест четвертый год подряд — сколько фестиваль проводится. Раньше ездил с друзьями. В этом году решили сделать команду от университета и выступить. Днем 15 ребят из нашей команды пробежали. Еще 30-35 человек приняли участие в велопараде. Каждый год мы едем с новой погодой. Сегодня — сумасшедший ветер. Мне кажется, впечатления будут новыми. Главное, чтобы ветер был попутным».
смотрите трансляцию
Организаторы, друзья и партнеры ЗСД Фонтанка Фест, победители забега, амбассадоры полумарафона в открытой студии рассказывали ведущему эфира Даниилу Ширяеву о ярких эмоциях от участия в фестивале.
Борис Пиотровский, вице-губернатор Санкт Петербурга:
«Для такого большого и красивого города очень важно, когда такие дороги, как ЗСД, превращаются в пешеходные и велосипедные дорожки, чтобы горожане могли полноценно насладиться этим видом. Конечно, должен быть по меньшей мере один день в году, когда есть возможность это сделать», — признался Борис Пиотровский.
ВЕТЕР НОВЫХ ПОБЕД. ЗАБЕГ
Перед стартом бегунов состоялась массовая разминка от «Команды «Газпром нефти», которую провела сертифицированный тренер и амбассадор спортивных брендов Алина Казанцева.
Легкоатлетический этап четвертого ЗСД Фонтанка Фест открыли председатель комитета по развития транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга Андрей Левакин, генеральный директор «Магистраль Северной столицы» Алексей Бнатов, главный редактор портала «Фонтанка.ру» Александр Горшков.
«Я рад быть участником нашего соревнования. Всех с праздником весны и чтобы как можно быстрее началось лето. Я предлагаю открыть наш праздник, как можно быстрее. Всё!» — заявил со сцены Андрей Левакин и через несколько минут убежал на дистанцию.
«Труд сотен людей, которые все это время старались сделать этот день праздничным, наконец сбылся. С грустью думаю о том, что он скоро закончится, и с радостью — что мы в будущем году обязательно сделаем его еще лучше с помощью организаторов и городских представителей, объявляю об открытии. Задумайтесь на секундочку: нас сегодня здесь 12 тысяч человек из 90 городов России. Счастливой вам дороги по ЗСД», — заявил Алексей Бнатов.
«Привет, Петербург. С праздником! С первым большим массовым мероприятием после отмены всех ограничений в городе. Всем эмоций и заряда на целый год. Всем участия и побед. И огромное спасибо Алексею Николаевичу Бнатову, который пять лет назад поверил в команду «Фонтанки» — что у нас получится сделать этот праздник для всех», — объявил Александр Горшков.
По сигналу стартового пистолета 2 тысячи легкоатлетов умчались покорять выбранные дистанции в 10 километров или 21,1 километр. Лимит времени на прохождение трассы в 10 километров был 1 час 30 мин, для 21,1 км — 3 часа.
Пролетел «десятку» за 30 минут, 48 и 17 сотых секунды — и принес новый рекорд ЗСД Феста на финишную черту Дмитрий Неделин (в ценре).
«Получилось интересно, — сообщил Дмитрий Неделин после финиша. — Сначала попутный ветер, а после разворота — встречный. Трасса интересна тем, что пролегает у Финского залива. Удалось посмотреть направо в начале. Но чтоб бороться с петербургским ветром, надо быть сильным!»
Абсолютом на 10 км среди женщин стала Любовь Павленко (в центре).
«Я впервые принимала участие в ЗСД Фонтанка Фест — и сразу победа. Я была на сборе в Кисловодске, когда мне подруга предложила вместе пробежать здесь. И мы пробежали. В итоге я выиграла и даже установила здесь мой личный рекорд, поэтому принимаю поздравления от всех», — заявила бегунья.
33:33.86
32:49.47
30:48.17
На дистанции 10 км среди мужчин:
Михаил Игушкин
Олег Сидоров
Дмитрий Неделин
3-е место
2-е место
1-е место
34:46.11
34:04.58
33:56.25
Алла Сидорова
Елена Седова
Любовь Павленко
На дистанции 10 км среди женщин:
3-е место
2-е место
1-е место
На фото в центре
На фото слева
На фото справа
На фото в центре
На фото слева
На фото справа
«Силы на исходе. Первая половина дистанции отличная, но на обратном пути, когда увидели финишировавшего первым на 10 км Дмитрия Неделина, — испугались. Он практически стоял, ну и у нас темп упал. Раньше ругал ЗСД за заборчики, не было видно солнца. Очень тяжелые затяжные горки. Как тренировочный забег эта трасса — идеальный старт», — признался Николай Ляликов после финиша.
«Победа ожидаемая: я изначально настраивалась на первое место. Все равно рада. В том году бежала 10 км, а в этом решила замахнуться на полумарафон. Как-то специально не готовилась. В ту сторону было хорошо — ветер дул в спину. А когда мы развернулись обратно, ветер подул уже в лицо, и на горках было сложно. В этом году даже удалось полюбоваться видами Петербурга», — заявила Татьяна Курамшина.
Первой полумарафонскую дистанцию ЗСД Фонтанка Феста – 2022 преодолела легкоатлетка Татьяна Курамшина (в центре).
В забеге на 21,1 километр первым на финиш пришел амбассадор прошлых лет ЗСД Феста, легкоатлет Николай Ляликов (в центре) со временем 1 час 10 минут, 38 и 65 сотых секунды.
01:11:30
01:10:39
01:10:38
На дистанции 21,1 км среди мужчин:
Денис Васильев
Артур Бурцев
Николай Ляликов
3-е место
2-е место
1-е место
01:36:43
01:27:36
01:18:38
Александра Веселова
Марина Беленова
Татьяна Курамшина
На дистанции 21,1 км среди женщин:
3-е место
2-е место
1-е место
На фото в центре
На фото слева
На фото справа
На фото в центре
На фото слева
На фото справа
Абсолютные победители на каждой из дистанций получили кубки, денежные призы, почетные грамоты и подарочную корзину от сети гипермаркетов О'КЕЙ. И, право навечно вписать своё имя в галерею спортивной славы фестиваля, которое бесценно!

Все победители беговых дисциплин получили также полезные подарки от партнеров фестиваля: компаний KITFORT и «ЯМАЙКА».
ЗСД ФЕСТ — ПРАЗДНИК ДЛЯ ВСЕХ
Самой масштабной стала лаунж-зона «Газпром нефти», где болельщики могли отправить памятное фотопослание со словами поддержки, получить здесь заряд энергии для своих мобильных устройств, подкрепиться фруктами, пообщаться и отдохнуть.
И малышей, и взрослых на площадке фестиваля радовала елка-маскот Сети загородных коттеджей ЁLKI. А браслеты, которые получили участники забега и велопарада в стартовых пакетах, дарят скидку 15% на любое бронирование в ЁLKI.
У партнера ЗСД Фест «Архыз Сервис», онлайн-гипермаркета воды, есть готовые предложения, чтобы подготовиться к лету. Всех спортсменов и участников фестиваля Архыз-Сервис обеспечил правильной водой, которая утоляет жажду и добавляет сил.
В шатре О'КЕЙ развлекали маленьких гостей фестиваля, а для всех устроили дегустацию продукции собственной торговой марки сети.Победителям забега компания также вручила специальные призы. А всем бегунам компания О'КЕЙ подарила ударную скидку: 50% на спортивные товары и спортивное питание.
Компания Медтехника МПб в стартовом городке знакомила всех желающих с высокотехнологичными роботами-тренажерами, которые помогают научиться жизненно-важным навыкам оказания первой помощи! У каждого была возможность потренироваться на уникальном оборудовании и освоить базовые техники по спасению жизни пострадавшего.
Подарки и призы, эмоции и впечатления традиционно получали не только спортсмены, но и все гости ЗСД Фонтанка Фест, собравшиеся 21 мая в стартовом городке у гипермаркета О'КЕЙ на Богатырском проспекте, 42. Друзья и партнеры четвертого ЗСД Феста веселили зрителей и вручали презенты на своих площадках.
Самой масштабной стала лаунж-зона
«Газпром нефти»...
И малышей, и взрослых на площадке фестиваля радовала елка-маскот Сети загородных коттеджей ЁLKI.
У партнера ЗСД Фест «Архыз Сервис», онлайн-гипермаркета воды, есть готовые предложения, чтобы подготовиться к лету.
Компания Медтехника МПб в стартовом городке знакомила всех желающих с высокотехнологичными роботами-тренажерами...
В шатре О'КЕЙ развлекали маленьких гостей фестиваля, а для всех устроили дегустацию продукции собственной торговой марки сети.
ВЕЛОПАРАД ПО РАДУГЕ ЗАПАДНОГО СКОРОСТНОГО ДИАМЕТРА
Торжественное открытие велопарада состоялось в 20:30. В добрый путь любителей двухколесного транспорта отправили вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский, генеральный директор холдинга «Магистраль Северной столицы» Алексей Бнатов и главный редактор портала «Фонтанка.ру» Александр Горшков.
смотрите на видео
Парад велосипедистов начался в 21.00 и прошел вдоль всего центрального участка ЗСД — от Богатырского проспекта до набережной Екатерингофки. Из-за большого количества участников некоторым пришлось подождать своей очереди, но грандиозные впечатления от волшебных видов с лихвой компенсировали томительные минуты на старте. Прокатиться на закатном солнце по радуге Западного скоростного диаметра — мечта. И она сбывается лишь раз в году для тех, кто не готов смотреть на мир с привычных ракурсов.
До встречи на старте в следующем году
Фестиваль «ЗСД Фонтанка Фест»-2022 благодарит друзей и партнеров, которые подарили городу праздник здоровья, спорта и позитива!
Генеральный радиопартнер
Официальный партнер
Партнер маршрута
Официальный командный партнер
Официальный командный партнер
Командные партнеры
Партнеры
Газпром нефть
«Газпром нефть» является многолетним партнером ЗСД Фонтанка Фест. В прошлом году на фестивале компания объединилась с вузами Санкт-Петербурга и запустила спортивный проект «Команда прогресса». В ее составе в забеге и велопараде по ЗСД приняли участие 407 студентов, докторов и кандидатов наук, лауреатов международных конкурсов и научных премий. В 2022 году «Команда Газпром нефти» стала самой многочисленной на фестивале – к ней присоединились более 500 горожан, которые записались на забег и велопарад по бесплатным промокодам от компании.
Объединение строителей СПб
Объединение строителей Санкт-Петербурга - первая региональная саморегулируемая организация в России. За годы своей деятельности объединение зарекомендовало себя как надежная, ведущая петербургская СРО.

Сегодня в состав СРО А «Объединение строителей СПб» входят более 900 строительных компаний Санкт-Петербурга. Статус строительной саморегулируемой организации объединение получило в апреле 2009 года (регистрационный номер СРО-С-003-22042009). Также в апреле 2009 года объединение выдало первые допуски СРО. Ежегодно компаниями - членами ассоциации строится более 80% жилой и коммерческой недвижимости Санкт-Петербурга, а оборот компаний составляет около 150 млрд рублей. Помимо обеспечения компаний – членов объединения допусками к строительным работам, задачами ассоциации сегодня являются: формирование и проведение в жизнь скоординированной политики в области строительного бизнеса, представительство и защита законных интересов своих членов в органах государственной власти, взаимодействие с монополистами города, разработка основ технического регулирования в строительстве и многое другое.
О'КЕЙ
Розничная сеть О'КЕЙ – крупнейший российских продуктовый ритейлер, присутствующий на рынке уже 20 лет. Компания управляет 79 гипермаркетами по всей стране, ассортимент которых насчитывает более 30 000 наименований продовольственных и непродовольственных товаров. «О'КЕЙ» первой из российских розничных сетей по торговле продуктами питания запустила и активно развивает онлайн-продажи на базе гипермаркетов в Москве и Санкт-Петербурге для доставки товаров на дом.
Европа Плюс
«Европа Плюс» – это лучшая современная популярная музыка!

В эфире радиостанции звучат только хиты зарубежных и российских исполнителей, самые актуальные новинки и самые зажигательные танцевальные треки. «Европа Плюс» – Больше хитов! Больше музыки!
Setl Group
Setl Group – крупнейший застройщик Северо-Запада, который уже 28 лет работает на рынках жилья Санкт-Петербурга, Ленинградской и Калининградской областей. Холдинг входит в ТОП-3 застройщиков России по объему ввода жилья. В портфеле проектов Setl Group – объекты всех классов, от жилых комплексов комфорт-класса до премиального сегмента в привлекательных видовых локациях, а также многочисленные объекты дорожной и социальной инфраструктуры. Успешная работа холдинга подтверждена многочисленными наградами профессиональных и градостроительных конкурсов.
Силовые машины
АО «Силовые машины» – глобальная энергомашиностроительная компания, лидер отрасли. Входит в состав «Севергрупп». Компания обладает богатейшим опытом и компетенцией в области проектирования, изготовления и комплектной поставки оборудования для атомных, тепловых и гидроэлектростанций. Ключевая компетенция и конкурентное преимущество компании – осуществление комплексных проектов в сфере электроэнергетики. Турбины и генераторы, изготовленные предприятиями «Силовых машин», работают в 57 странах мира и в настоящее время насчитывает более 300 000 МВт установленной мощности.
Архыз Сервис
Самый крупный в Санкт-Петербурге онлайн-гипермаркет воды «Архыз Сервис» с 2005 доставляют воду, оборудование для воды и товары для дома. Эксперты помогут выбрать воду на каждый день, новорожденных, спортсменов и всех остальных людей.

Из коллекции от 40 производителей со всех концов света.

Бесплатно до квартиры, дачи, офиса каждый день с 9 до 23 в трехчасовом интервале.

Эксклюзив в линейке — высокощелочная вода «Карелия сияние озер» во всех объемах. Есть ПОДПИСКА на воду со скидкой, чтобы привозить регулярно, как газеты.

Для тех, кто любит делать всё быстро — заказывайте через мобильное приложение — это удобно.