«Для меня ЗСД Фонтанка Фест — это прежде всего популяризация ЗОЖ и спорта для горожан, отличная возможность размеренно проехаться по маршруту, который мы каждый день пролетаем на машине и не успеваем все самое лучшее увидеть. С ЗСД открывается прекрасная панорама на город. На самом деле при неформальном общении с коллегами мы поняли, что многие из нас собираются посетить мероприятие. Так мне в голову пришла идея, что надо это сделать коллективно. Я обратился к руководству, нас поддержали, сразу дали распоряжение готовиться — и вот мы здесь. Поэтому огромное спасибо нашему эйчару, нашему отделу маркетинга, организаторам ЗСД Фонтанка Фест, что мы здесь находимся».

