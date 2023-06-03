Прокатились с ветерком
как прошел Пятый ЗСД Фонтанка Фест
В 2023 году ЗСД Фонтанка Фест полностью пересел на двухколесный транспорт. Тысячи велосипедистов отправились покорять центральный участок ЗСД, заряженные «оранжевым» настроением, которое «Фонтанка» создавала весь фестивальный день.
фестиваль
в цифрах
Три раза стартовали велосипедисты в этот день — и у каждого заезда было свое настроение и своя идея:
«Наш оранжевый» — в корпоративном цвете «Фонтанки», такой же активный и зажигательный
«Засвети ЗСД» — самый романтичный, для тех, кто хотел насладиться закатом
«Семейный» — в нем могли принять участие подростки с 14 лет
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Официальное открытие от организаторов — онлайн-портала «Фонтанка.ру» и оператора трассы «Магистраль Северной столицы» — получилось вполне неформальным.
«Хотели перенести фестиваль в лето — пожалуйста, вот настоящее питерское лето, — приветствовал участников Дмитрий Витковский, продюсер фестиваля ЗСД Фонтанка Фест, генеральный директор «Фонтанка.ру». — Мы искренне рады, что вы присоединяетесь к нам. Держитесь крепче — и вы получите заряд бодрости и энергии, который несёт фестиваль. Читайте Фонтанку, ездите по ЗСД».
«Когда мы строили дорогу, мы были на ней в любую погоду, на разном транспорте, но не на велосипеде. Мы делали ее быстрой, красивой и безопасной! — заявил Андрей Цапу, член правления компании «Магистраль Северной Столицы». — Мы растём, все больше у нас участников, отметил, что юбилейный, пятый велофестиваль ЗСД Фонтанка Фест собрал еще больше участников, чем когда бы то ни было».
Фестиваль начался задолго до первого заезда. В стартовом городке кипела бурная жизнь и играла музыка от радио-партнера — «Европы плюс» и DJ Skvor. 

На разных площадках можно было проверить велосипед, отдохнуть перед стартом — поваляться на оранжевых креслах-мешках у «Фонтанки» в оранжевом шатре, — посмотреть на захватывающие трюки BMX-райдеров и даже попробовать свои силы в экстрим-вождении (и выиграть приз). 
А еще — познакомиться с яркими, необычными людьми, настоящими творческими личностями. Таких на велофестивале у нас все больше и больше.
Например, ребята из клуба Iron Wheels из обычного велосипеда могут сделать настоящее произведение искусства. Возможно, вы их встречали в Петербурге — велосипедистов, передвигающихся на байках самой необычной конструкции. Это может быть велосипед, стилизованный под знаменитый Harley Davidson середины прошлого века, с высоким рулем и другими прибамбасами. Или модель круизёра, на которых век назад гоняли по деревянным трекам американские байкеры. Или настоящие чопперы с характерно вытянутой передней вилкой. На наш фестиваль Iron Wheels специально для «Фонтанки» привезли 10 самых знаменитых своих моделей.
Зарядить гаджеты, подкрепиться фруктами, запастись водой в дорогу все участники могли в пространстве «Энергия в людях». В стартовом городке было почти с десяток фотозон, где можно было сделать яркие фотографии. А заодно — нарисовать аквагрим, получить консультацию по недвижимости, познакомиться с экологичной бытовой химией… Главное, заезд свой не пропустить.
Участники ЗСД Фонтанка Фест присоединились к самой массовой благотворительной акции на велосипедах «Ладони поддержки». Ее придумали партнеры велопарада — фонд «Антон тут рядом» и компания «Газпром нефть» — титульный партнер фестиваля.
Каждый год ЗСД Фонтанка Фест становится все ярче благодаря тому, что на заезд велосипедисты приходят не только в спортивных, но и в креативных костюмах. Чтобы поощрить фантазию участников, перед каждым заездом разыгрывались призы в конкурсе «Будь в образе». За самые оригинальные наряды можно было получить призы — сувениры от Группы Аквилон, годовой набор эко-средств от бренда SEPTIVIT. А главный приз — конечно, велосипеды от «Фонтанки». Кто только не принимал участие в фестивале в этом году: от Деда Мороза со Снегурочкой до дракона и Джокера.
Нашлось на велопараде место и научным экспериментам. Партнеры фестиваля из онлайн-журнала об энергетике «Энергия+» решили проверить: какой эффект покорение 15-километровой трассы оказывает на организм велосипедиста. Для этого они замеряли на старте и финише основные параметры участников — вес, давление, объем жировой ткани. Оказалось, что за один заезд можно потерять почти 2 кг веса, а пульс на пике может достигать 170.
Всего за три заезда удалось собрать больше двенадцати тысяч «ладоней» добра!
Директор по развитию фонда «Антон тут рядом» Евгения Петельчук.
«Мы рады участвовать в самом большом велопараде города. Во время заезда участники «давали пять» оранжевым мягким ладоням вдоль трассы. И каждое касание компания конвертирует в благотворительный взнос для поддержки студентов фонда. Для нас это возможность вовлечь людей в благотворительность, дать им возможность поделиться позитивным настроением, познакомить их с деятельностью фонда»
Все мероприятие проходило при строгом соблюдении мер безопасности: дежурили полиция, скорые, службы технической поддержки. Волонтеры поддерживали порядок в городке и на трассе, помогали участникам.
О фестивале — от первого лица
Хонор Илавски, директор по продажам «О'КЕЙ»: ЗСД Фонтанка Фест — это позитив!
Евгения Петельчук, директор по развитию фонда «Антон тут рядом» вместе с компанией «Газпром нефть» фонд провел акцию «Ладони поддержки»
Елена Шипицина, исполнительный директор SEPTIVIT производитель экологичной и биоразлагаемой бытовой химии — впервые на ЗСД Фонтанка Фест
Участие в ЗСД Фонтанка Фест — лучший вариант тимбилдинга, уверены мы. В 2023 году в этом убедились 23 корпоративных команды. Почти полторы тысячи человек, которых теперь объединяют не только рабочие отношения, но и любовь к движению, свежему воздуху и красивым панорамам Петербурга. Официальным командным партнером выступил Setl Group, Партнером маршрута — традиционно «Объединение строителей Санкт-Петербурга».
Вместе — веселее
В пятый (юбилейный) заезд отправилась команда холдинга Setl Group — 200 человек. Компания поддерживает фестиваль с самого первого мероприятия, как Официальный командный партнер.

Самую большую команду собрала «Газпром нефть» — титульный партнер фестиваля. Среди 450 участников не только сотрудники компании, но и обычные горожане.

Уже постоянными участниками стали команда Сети гипермаркетов О'КЕЙ, радиостанции «Европа Плюс» и «Силовых машин».

Попробовав в прошлом году, решили повторить заезд и в этом команды Объединения строителей Санкт-Петербурга — партнера маршрута, «ВКонтакте», Группы ЦДС. Немало в этом году и новичков — это команды Группы Аквилон, Группы компаний «А101», Компании SEPTIVIT, Сети АЗС «Татнефть», «Газпром межрегионгаз инжиниринг», Научно-Технического Центра «Газпром нефти», Северо-Западной ТЭЦ и команда кастомных велосипедов IronWheels.

Ну и, конечно, какой же ЗСД Фонтанка Фест без команды организаторов! Дружную dream team «Фонтанки» легко было узнать по ярким оранжевым футболкам. Эти 40 человек обычно ищут свежие новости, рассказывают о самых важных городских событиях и оперативно постят все это в соцсетях — а 3 июня вместе со своими читателями крутили педали на трассе.
С «Фонтанкой» по пути
Все участники фестиваля проехали по центральному участку ЗСД: от стартового городка на Богатырском проспекте до съезда с ЗСД на набережную реки Екатерингофки. Маршрут создавался вместе с соорганизатором ЗСД Фонтанка Фест: компания «Магистраль Северной Столицы» выделила уникальный день, когда по трассе можно проехать не на автомобиле. 
Почти сразу после выезда на ЗСД с Богатырского проспекта начинается Северная эстакада протяженностью 8,8 км, которая тянется до самого Васильевского острова и включает в себя мосты через Петровский и Елагин фарватеры. Этот комплекс непрерывных эстакад и мостов находится на третьем месте в списке самых протяженных мостовых сооружений в России. А второе место в этом топ-листе — у Южной эстакады ЗСД, которая начинается от Васильевского острова и тянется более 9 километров до развязки с Благодатной улицей. Длиннее в нашей стране только Крымский мост.
Всего за 15 километров дистанции участники преодолели 7 мостов. Два из них — самые высокие в Петербурге. Чтобы заехать на мост через Морской канал, участникам предстояло забраться на 52 метра над уровнем моря, а у моста через Корабельный фарватер высота подмостового габарита — 35 метров.
Чтобы трассу не затопило грунтовыми водами и не залило водой из Финского залива, на Васильевском острове сделана специальная защита. Это две подземные стены, проложенные с обеих сторон магистрали. Мы их не увидим, потому что они зарыты вглубь на 30 метров и тянутся вдоль магистрали почти на всю длину острова. Вообразите длиннющую стену шириной в метр и высотой в 10-этажный дом, полностью зарытую в землю, — вот что такое эта защита.

В техническом парке оператора магистрали — компании МСС — есть катера и суда на воздушной подушке. С их помощью спасатели круглый год мониторят трассу с залива, в том числе и на предмет безопасности. Работали они и в день ЗСД Феста.
Над фестивалем работали
При поддержке
Организатор
Магистраль Северной столицы
Городской портал «Фонтанка.ру»