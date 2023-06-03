А еще — познакомиться с яркими, необычными людьми, настоящими творческими личностями. Таких на велофестивале у нас все больше и больше.

Например, ребята из клуба Iron Wheels из обычного велосипеда могут сделать настоящее произведение искусства. Возможно, вы их встречали в Петербурге — велосипедистов, передвигающихся на байках самой необычной конструкции. Это может быть велосипед, стилизованный под знаменитый Harley Davidson середины прошлого века, с высоким рулем и другими прибамбасами. Или модель круизёра, на которых век назад гоняли по деревянным трекам американские байкеры. Или настоящие чопперы с характерно вытянутой передней вилкой. На наш фестиваль Iron Wheels специально для «Фонтанки» привезли 10 самых знаменитых своих моделей.

Зарядить гаджеты, подкрепиться фруктами, запастись водой в дорогу все участники могли в пространстве «Энергия в людях». В стартовом городке было почти с десяток фотозон, где можно было сделать яркие фотографии. А заодно — нарисовать аквагрим, получить консультацию по недвижимости, познакомиться с экологичной бытовой химией… Главное, заезд свой не пропустить.

Участники ЗСД Фонтанка Фест присоединились к самой массовой благотворительной акции на велосипедах «Ладони поддержки». Ее придумали партнеры велопарада — фонд «Антон тут рядом» и компания «Газпром нефть» — титульный партнер фестиваля.

Каждый год ЗСД Фонтанка Фест становится все ярче благодаря тому, что на заезд велосипедисты приходят не только в спортивных, но и в креативных костюмах. Чтобы поощрить фантазию участников, перед каждым заездом разыгрывались призы в конкурсе «Будь в образе». За самые оригинальные наряды можно было получить призы — сувениры от Группы Аквилон, годовой набор эко-средств от бренда SEPTIVIT. А главный приз — конечно, велосипеды от «Фонтанки». Кто только не принимал участие в фестивале в этом году: от Деда Мороза со Снегурочкой до дракона и Джокера.



Нашлось на велопараде место и научным экспериментам. Партнеры фестиваля из онлайн-журнала об энергетике «Энергия+» решили проверить: какой эффект покорение 15-километровой трассы оказывает на организм велосипедиста. Для этого они замеряли на старте и финише основные параметры участников — вес, давление, объем жировой ткани. Оказалось, что за один заезд можно потерять почти 2 кг веса, а пульс на пике может достигать 170.

Всего за три заезда удалось собрать больше двенадцати тысяч «ладоней» добра!

Директор по развитию фонда «Антон тут рядом» Евгения Петельчук.